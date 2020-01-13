بنوك الصين تتخلص من قروض رديئة بقيمة 289 مليار دولار في 2019

قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي، في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وقالت اللجنة، وفقاً لوكالة "شينخوا" اليوم الإثنين، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفض 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة.

وذكرت أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي في 2020، وستشدد العقوبات لمنتهكي القواعد التنظيمية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين، في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، لكن الإشعار قال إن معدل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي واصل الصعود، ليبلغ 17 تريليون يوان في 2019، مرتفعاً نحو سبعة في المائة مقارنة بالعام السابق.

ورفعت الصين بداية العام الجاري، أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

بحيث بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملا من دون اتخاذ شريك محلي، بحسب ما أعلنته هيئة ضبط القطاع المصرفي.

وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.

وكشفت الصين في أكتوبر/تشرين الأول عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف "يو بي إس" السويسري في ديسمبر/كانون الأول بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطته في الصين.

