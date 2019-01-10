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بنوك قطر تواصل الاقتراض لتعوض نقص السيولة عبر الاقتراض

بنوك قطر تواصل الاقتراض لتعوض نقص السيولة عبر الاقتراض
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