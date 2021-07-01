بوتين يوقع على قانون يلزم شركات التكنولوجيا الأجنبية بفتح مكاتب في روسيا

أفادت وثيقة نشرتها الحكومة الروسية اليوم بأن الرئيس فلاديمير بوتين وقع على قانون يلزم شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية بفتح مكاتب لها على الأراضي الروسية في أحدث خطوات تتخذها موسكو لفرض رقابة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وتحرص روسيا على إحكام قبضتها على الإنترنت وتقليص اعتمادها على الشركات والدول الأجنبية. وغرمت موسكو شركات تكنولوجيا المعلومات لعدم حذفها محتوى اعتبرته غير قانوني وأبطأت بشدة سرعة تويتر كإجراء عقابي وأقامت أمس دعوى قضائية جديدة على جوجل لانتهاكها قانون البيانات الشخصية.