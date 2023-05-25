بوجاتي تحول علامة السيارات الفارهة لمبنى سكني فاخر في دبي - إليك التفاصيل

شهدت مدينة دبي إطلاقًا لأول مشروع عقاري في العالم يحمل اسم بوجاتي، العلامة العريقة للسيارات الفارهة وباهظة الثمن.

المشروع السكني الفاخر، الذي من المتوقع ان يشكل نقلة نوعية في عالم العقارات نظرا لتصميمه الخلاب والمميز، سيتم تنفيذه - بالتعاون - بين شركة بن غاطي للتطوير العقاري وشركة بوجاتي.

تم تسمية المشروع السكني ببوجاتي ريزيدنسز، Bugatti Residences، وسيقع في منطقة الخليج التجاري.

مما يتكون بوجاتي ريزيدنسز؟

يتألف المبنى من 45 طابقًا، ويضم 182 شقة سكنية فاخرة، بما في ذلك 11 شقة بنتهاوس، وفق محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية.

وفق المصدر ذاته، فان المشروع سيحتاج قرابة 3 إلى 3.5 سنوات حتى يتم انجازه، وستتجاوز تكلفته الاستثمارية المليار دولار.

تكلفة الشقق في بوجاتي ريزيدنسز.. ولماذا تم اختيار هذا المبلغ على وجه الخصوص؟

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في هذا المشروع الفاخر من 19.09 مليون درهم. جاء ذلك تماشيا مع تاريخ تأسيس شركة السيارات العريقة، التي تأسست في عام 1909.

تعتبر إقامة مشروع بوجاتي ريزيدنسز في دبي خطوة هامة في تنويع الاستثمارات وتعزيز الفخامة والتميز الذي تعرف بها المدينة.

ما الذي يميز بوجاتي ريزيدنسز؟

سيوفر المشروع للسكان إمكانية ركن سياراتهم داخل الشقق باستخدام مصاعد خاصة. هذه هي المرة الأولى، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي يتم فيها تطوير عقار بمثل هذه الميزة.

يعد هذا المشروع بمثابة رمز للتطور والابتكار في صناعة العقارات والسيارات، وسيكون وجهة فاخرة وفريدة للعيش في قلب مدينة دبي الحديثة.

نظرًا للشهرة العالمية التي تتمتع بها العلامة الشهيرة وجاذبيتها للأثرياء والمستثمرين، فإن افتتاح Bugatti Residences في دبي يعكس الرؤية الاستراتيجية للمدينة في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.