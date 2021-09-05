بورش توسع أعمالها في آسيا

تعتزم بورش إلى توسيع أعمالها بأكثر من طريقة، حيث أعلنت عن افتتاح منشئات جديدة لها في اسيا، وكانت بدايتها في الصين، حيث افتتحت مركز أبحاث وتطوير لها في الصين،يعمل على دراسة السوق الصيني بشكل أساسي، مما يؤثرعلى نتائج سيارات بورش على مستوى العالم.



وسيتبع مركز بورش للأبحاث في الصين إلى شبكة من المراكز المشابهة والتابعة لبورش حول العالم. يقع مركز بورش الرئيسي في ألمانيا، وهناك مراكز في السويد، وجنوب أفريقيا، وكاليفورنيا.

وأيضًا تعتزم الشركة انشاء مصنع صغيرلها في ماليزيا لإنتاج سيارات مخصصة للبيع محلياً سيبدأ عمله في 2022.