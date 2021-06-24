بورصة خليجية تدرج البيتكوين

ما بين الإقدام والإحجام تتباين الرؤى بشأن سوق العملات الرقمية فيراها البعض فرصة لا يجب تفويتها، لكن الآخرون يرونها خطوة جريئة وخطرة في ظل تقلبات السوق. وتتباين توجهات الدول العربية بشأن العملات الرقمية فهناك من يرفضها بشكل قطعي وهناك دولًا أخرى ترى أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ موقف ضدها أو لصالحها، لكن يبدو أن فريقًا آخر ينوي الظهور وهي الدول التي تود خوض التجربة.

وتعتبر دولًا مثل المملكة العربية السعودية ومصر التعامل بالعملات الرقمية حرام شرعًا، بينما تحذر البنوك المركزية في قطر والكويت من التعامل بالعملات الرقمية.

أما الجزائر فقط حظرت في عام 2018 استخدام العملات المشفرة والتي يُعرفها القانون على أنها العملة التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت، ويغيب عنها الدعم المادي مثل العملات المعدنية أو النقود الورقية.

الإمارات

أعلنت شركة "ثري أي كيو" (3iQ)، أكبر شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية والتي تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، اليوم عن الإدراج الرسمي لصندوق البيتكوين (رمز التداول: QBTC) التابع لها في بورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة.

ويعد هذا الصندوق أول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدًا من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد. وتتولى شركة 3iQ إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة البيتكوين من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية.

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: "يُدشن إدراج صندوق البيتكوين في ناسداك دبي اليوم التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط."

وأضاف: "كان دخول هذه المنطقة ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي، وفي اعتقادنا فإن صندوق البيتكوين قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم".

وقد أصبح بمقدور المستثمرين من خلال الإدراج المزدوج للصندوق نقل وحداته من بورصة تورونتو إلى ناسداك دبي والعكس صحيح. إضافة إلى شراء الوحدات مباشرة في ناسداك دبي، وقد قامت شركة 3iQ بتعيين شركة دلما كابيتال وشركة كناكورد جنيوتي كمديرين مُشاركين للتوسع الإقليمي للصندوق (خاضع للموافقات التنظيمية)، كما عيَّنت أيضاً شركة بي اتش ام كابيتال كمزوّد سيولة للصندوق.

وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال: "في اعتقادنا فإن صندوق البيتكوين يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى هذه الفئة البديلة من الأصول عبر أداة استثمارية منظمة".

ليس بعد

وعكس التسارع الخطي في دولة الإمارات صوب الاستثمار في العملات الرقمية والأصول الجديدة، يأتي التأني القطري. حيث قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، في منتدى قطر الاقتصادي، إن العملات المشفرة "تحتاج إلى القليل من النضج قبل أن نتجه للاستثمار في هذا المجال".

وقال المحمود إنه بدلاً من الأصول المشفرة، سيركز جهاز قطر للاستثمار على مواصلة تعزيز الاستثمارات في آسيا والولايات المتحدة. وأضاف المحمود أن الجهاز يتطلع إلى تحقيق التوازن بين تركيز الأصول الأوروبية في محفظته.

وأوضح المحمود أن الصندوق يستثمر أكثر الأصول التقليدية استجابة لتأثير جائحة فيروس كورونا. وفي وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مستقبل العملات الرقمية لا يزال غير واضح، وإنه لا تزال هناك” ضبابية“ بشأنها.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يرأس صندوق الثروة السيادي، أن الصندوق لن يستثمر في العملات المشفرة في أي وقت قريب.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.