بورصة دبي للذهب تحقق تداولات بقيمة 4.8 تريليونات درهم في 3 سنوات

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن برنامج لبيع الصكوك بقيمة 5 مليارات دولار، وقالت الشركة في ملحق نشرة طرح إلى بورصة ناسداك دبي، إن هذا الملحق يجب أن يقرأ بالنظر إلى نشرة طرح التي أعلنتها سابقاً في 5 سبتمبر عام 2018، وهي النشرة الأساسية لبرنامجها متوسط الأجل لطرح وبيع صكوك.

كما أعلنت شركة موانئ دبي كرسنت المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، التابعة لموانئ دبي العالمية، أيضاً في بيان مماثل إلى بورصة ناسداك دبي، عن ملحق نشرة طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار. وذكرت الشركة أن هذا الملحق مرتبط أيضاً بنشرة الطرح الأساسية التي أعلنتها في 5 سبتمبر عام 2018. وحصلت على موافقة السلطات التنظيمية المالية، وبهذا يصل مجموع الصكوك والسندات إلى 8 مليارات دولار (29.3 مليار درهم)