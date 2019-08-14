بورصتا أبوظبي ودبي ترتفعان في أول جلسة بعد عطلة العيد

ارتفعت بورصات أبوظبي ودبي، اليوم الأربعاء، بعد عطلة عيد الأضحى، مقتفية أثر أسواق الأسهم العالمية، التي صعدت بعد أن أرجأت واشنطن فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمائة في أول سبتمبر على بقية الواردات الصينية، ليرجي فرض الرسوم على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسلع استهلاكية أخرى كثيرة على أمل الحد من تأثير الرسوم على المبيعات في العطلات الأميركية.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمائة مع ارتفاع سهم مجموعة اتصالات 0.7 بالمائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمائة مع صعود معظم أسهم الشركات العقارية، وارتفاع السهم القيادي إعمار العقارية 1.1 بالمائة.