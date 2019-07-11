"بوستر" يكشف قرب موعد إطلاق "هواوي" لهاتفها القابل للطي

اقتراب موعد طرح شركة هواوي الصينية لهاتفها الجديد القابل للطي "Mate X" في الأسواق.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن موقع "غادجيتس 360" فإن متجرا معتمدا من "هواوي" في الصين علّق صورة ترويجية لأول هاتف قابل للطي للشركة الصينية، الأمر الذي يشير إلى اقتراب موعد طرحه في الأسواق.

وتوضح الصورة الترويجية أن هاتف "Mate X" سيتم إطلاقه قريبا، لكن دون تحديد تاريخ معين.

وسبق لرئيس قسم المنتجات في هواوي أن كشف قبل أيام، أن هاتفها القابل للطي، الذي سيدعم شبكة الجيل الخامس "5G"، سيكون متاحا في الصين أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بشهر سبتمبر المقبل.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة قابلة للطي قياس 8 إنشات، (أو 6.6 إنشات بعد الطي) مع ذاكرة تخزين سعتها 512 غيغابايت، و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 4 كاميرات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت النقاب عن هاتفها خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بشهر فبراير الماضي.

ويتوقع أن تطرح "سامسونغ" الكورية الجنوبية هي الأخرى، هذه السنة، هاتفا قابلا للطي، يصل قياس شاشته إلى 7.3 إنشات.