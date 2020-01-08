بوينغ تهتز من جديد... قصة طائرة 737 التي تحطّمت في إيران

كانت طائرة شركة بوينغ التي تحطمت في إيران يوم الأربعاء النسخة السابقة لطائرة 737 ماكس التي تم وقفها في جميع أنحاء العالم منذ شهر مارس/ آذار بعد حادثين مميتين.

تم تشغيل رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 بواسطة طائرة بوينغ 737-800، والتي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم الأربعاء من إيران، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وأكدت الخطوط الجوية الأوكرانية أن طائرة بوينغ 737 التي تحطمت صباح الأربعاء في إيران ما أسفر عن مقتل نحو 180 شخصاً، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين.

وأعلنت الخطوط الأوكرانية في منشور على صفحتها على فيسبوك أن "الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع (بوينغ). خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 كانون الثاني/يناير 2020"، مشيرةً إلى أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى.

أما السفارة الأوكرانية في إيران فقالت الأربعاء إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيرانية. وذكرت السفارة في بيان أيضا أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية.

وتسمى عائلة الطائرات هذه طائرة 737 NG للجيل القادم، وكانت مصدرًا مهمًا لأرباح بوينغ قبل طرح طراز 737 Max لأول مرة في عام 2017، وفق تقرير لـ "بلومبيرغ" نشر اليوم.

وفي عام 1967، أصبحت بوينغ 737 الطائرات التجارية الأكثر مبيعًا في العالم. يعد الطراز 737 Max هو الجيل الرابع في مجموعة طائرات 737، وقد تم استخدامه لأول مرة بواسطة شركة تابعة لشركة Lion Air الإندونيسية.

وعانت الشركة الإندونيسية من أول كارثة من استخدام طراز 737 Max في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عندما سقطت في الرحلة 610.

وتحطمت طائرة 737 ماكس التي تشغلها الخطوط الجوية الإثيوبية بعد خمسة أشهر، مما أدى إلى موجة عالمية من التوقف عن استخدام هذا الطراز.

في حين أن 737 ماكس لديها ما يقرب من 4700 طلب من أكثر من 100 شركة طيران، تم تسليم كميات قليلة قبل أن يتم إطلاقها، مما يعني أن العديد من شركات النقل لم توقف بعد استخدام سلسلة 737 NG التي تحلق في جميع أنحاء العالم.

وقال موقع "بلاين فايندر" إن شركة الطيران الدولية الأوكرانية استلمت طائرة 737-800 التي تحطمت في إيران، في يوليو/تموز 2016.

وتعد عائلة 737 NG، من أشهر طرز أسطول شركات الطيران، وواحدة من أفضل الطائرات التي تمتلك سجلات السلامة.

ومن بين أكثر من 7000 من الطائرات التي وضعت في الخدمة على مدار أكثر من 20 عامًا، لم تتعرض سوى 7 منها لحوادث مروعة، وفقًا لبيانات شركة "بوينغ".

وتتسع الطائرة 737-800 لما يصل إلى 189 شخصًا، وفقًا لموقع بوينغ الإلكتروني، مقارنةً بما يصل إلى 230 مقعدًا لأكبر طراز وهو 737 ماكس.

وصممت بوينغ 737 Max لتتنافس مع أحدث طراز A320neo من طائرات إيرباص SE للطائرات الضيقة، قبل أن تعطل الكوارث الأسطول الجديد بأكمله.

وتعد شركة CFM، وهي مجموعة مشتركة بين شركة جنرال إلكتريك وشركة سافران الفرنسية، المزود الوحيد للمحركات لكل من سلسلة الطائرات 737.

وعندما كشفت شركة بوينغ عن طائرة 737 ماكس في عام 2011، قدّرت الشركة الأميركية أنّ الطائرة ذات الممر الواحد المحدثة ستساعدها على الاستحواذ على نصف سوق الطائرات المدنية بقيمة تريليوني دولار في عقدين من الزمن.

وأقالت شركة بوينغ، رئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبيرغ، بعد فترة عصيبة واجهت خلالها الشركة سلسلة من المشاكل والإخفاقات والخسائر المادية، على رأسها حادثان قاتلان لطائرات 737 ماكس.

وأعلنت بوينغ تولي رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 13 يناير/كانون الثاني 2020.

"إقالة دينيس مويلنبورغ كانت منتظرة منذ فترة طويلة"، كما قال رئيس لجنة النقل في الكونغرس، بينر دي فازيو، والذي أكد أن مويلنبيرغ "بإدارته اتخذت المجموعة التي تثير الإعجاب منذ زمن طويل، قرارات مدمرة توحي بأن تحقيق الأرباح أهم من السلامة".