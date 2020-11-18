بيتكوين تتجه نحو أعلى مستوى في حوالي 3 سنوات فوق 17 ألف دولار

قفزت عملة بتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار الثلاثاء لتلامس أعلى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

وصعدت بتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 5.70 بالمئة لتصل في أواخر التعاملات إلى 17677 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2017 .

وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام أكثر من 130 في المئة وهي الآن مرتفعة بأكثر من أربعة أضعاف مستوياتها في مارس آذار.

وكانت بتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا في ديسمبر كانون الأول 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.