بيتكوين تتخطى حاجز الـ 9% مسجلة أعلى مستوى في عام

منشور 28 أيّار / مايو 2019 - 07:00
في العام الماضي كانت البيتكوين تعرضت إلى انهيار من حيث القيمة من 18 ألف دولار إلى 4 آلاف دولار
في العام الماضي كانت البيتكوين تعرضت إلى انهيار من حيث القيمة من 18 ألف دولار إلى 4 آلاف دولار
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يعد المستوى الذي سجلته العملة هو الأعلى منذ مايو الماضي

ارتفعت عملة البيتكوين الإلكترونية أمس، بأكثر من 9%، لتسجل أعلى مستوى في عام، لتصل إلى 8728.69 دولاراً.

ويعد المستوى الذي سجلته العملة هو الأعلى منذ مايو الماضي. ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت البيتكوين 136%، وفي مايو الجاري زادت عملة البيتكوين بنحو 71%.

وفي العام الماضي كانت البيتكوين تعرضت إلى انهيار من حيث القيمة من 18 ألف دولار إلى 4 آلاف دولار.

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Via SyndiGate.info


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