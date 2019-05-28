بيتكوين تتخطى حاجز الـ 9% مسجلة أعلى مستوى في عام

ارتفعت عملة البيتكوين الإلكترونية أمس، بأكثر من 9%، لتسجل أعلى مستوى في عام، لتصل إلى 8728.69 دولاراً.

ويعد المستوى الذي سجلته العملة هو الأعلى منذ مايو الماضي. ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت البيتكوين 136%، وفي مايو الجاري زادت عملة البيتكوين بنحو 71%.

وفي العام الماضي كانت البيتكوين تعرضت إلى انهيار من حيث القيمة من 18 ألف دولار إلى 4 آلاف دولار.