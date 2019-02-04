بيتكوين تسجل تراجع بنسبة 0.1% أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.1% أمام الدولار منذ التعامل الذى بدأ في الساعة الـ 17:00 من مساء السبت ليصل سعرها إلى 3427 دولار في الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 1.6% ليصل سعرها إلى 33.36 دولار وارتفع سعر العملة بنسبة 13% خلال العام الحالي.

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.4% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 3 آلاف 403 دولار و 4 آلاف 485 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة الأخرى على منصة بيتستامب للتعامل فى العملات الرقمية انخفض سعر عملة الريبل المشفرة بنسبة 0.5% لتصل قيمتها إلى 30 سنت بينما استقر سعر عملة إيثريوم عند 106.60 دولار .

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