«بيتكوين» تنخفض 164 دولارا في يوم

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعا بمقدار 164 دولارا منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى 4265 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وبحسب "الألمانية"، نقلا عن وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "الريبيل" الرقمية المشفرة، انخفض بنسبة 0.3 في المائة إلى 40 سنتا، ويقل سعرها حاليا بنسبة 88 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الرابع من كانون الثاني (يناير) عند 3.32 دولار.

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 3.3 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 4237 دولارا و4377 دولارا.

ويتم الآن تداول "بيتكوين" بسعر يقل بنسبة 78 في المائة عن مستواه المرتفع البالغ 9666 دولارا في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وانخفضت أيضا عملة إثيريم الرقمية المشفرة بنسبة 0.1 في المائة إلى 120.09 دولار.

واستقرت عملة لايتكوين عند 31.36 دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 46.711 مليار دولار خلال ثمانية أيام.

واستحوذت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" على نصف الخسائر بـ 23.15 مليار دولار، حيث هبطت قيمتها السوقية من 97.40 مليار في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلى 74.25 مليار خلال تعاملات أمس.

وتراجعت "ريبيل" نحو 2.84 مليار دولار، إذ انخفضت من 19 مليار دولار الجمعة قبل الماضية، إلى 16.16 مليار أمس.

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