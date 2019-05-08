بيتكوين تتعرض لسرقة بقيمة 41 مليون دولار

تعرضت عملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة لخسارة 4.2% من قيمتها بعد إعلان شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، اليوم الأربعاء أن متسللين سرقوا بيتكوين بقيمة 41 مليون دولار في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب المتسللون سبعة آلاف بيتكوين باستخدام عدد من التقنيات "بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى" وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لشركة بينانس على موقع الشركة.

وقال المنشور وفقا لوكالة "رويترز" إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم، مما أدى إلى تعويض العملة لجزء من خسائرها في البورصة في وقت لاحق من اليوم.

وقال تشاو على تويتر إن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك كوين-بيز، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق.

وزادت بيِتكوين في تعاملات الجمعة الماضية أكثر من ستة بالمئة لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر إلى حوالي 55 بالمئة.

وعزا البعض معاودة العملات الإلكترونية المشفرة للارتفاع مرة أخرى هذا العام إلى عودة التوترات في العالم ولجوء متعاملين جدد لهذه العملات لتخليص معاملاتهم.