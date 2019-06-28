بيتكوين تخسر 17 % من قيمتها في 15 ساعة

تراجع سعر عملة بيتكوين أكثر من 17% في 15 ساعة فقط، أمس، حيث هبط من 13880 دولاراً إلى أقل من 11 ألفاً. وكان سعر العملة الإلكترونية قد قفز، أول من أمس، إلى أعلى سعر لها منذ 17 شهراً، ليصل إلى 13880 دولاراً.

وارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم منذ أبريل وصعدت أكثر من 260%، لكنها تظل منخفضة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي بلغته في ديسمبر 2017 عندما اقتربت من 20 ألف دولار.

ويبدو أن العملة المشفرة شهدت أمس تصحيحاً فنياً في سعرها بعد ارتفاع غير مسبوق منذ يناير 2018. وبلغ سعرها 11780 دولاراً أمس، ما يمثل تراجعاً بنسبة 15% عن أعلى سعر لها.

وجاء التراجع المكون من رقمين بعد ارتفاع بمقدار 7500 دولار دفعة واحدة لتصل إلى 13800 دولار خلال 17 يوماً فقط حتى يوم 26 يونيو الجاري، ويبدو أن ما يحدث مجرد تصحيح. غير أن أجراس الإنذار كانت تدق بصوت مرتفع جداً طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

مثلاً تراوح مؤشر القوة النسبية للعملة المشفرة حول مستويات لم نرها منذ يناير 2018. إلا أنه مع هذا التراجع الكبير في السعر فإنه لا يزال يرتفع بنسبة 183% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي) ويسجل أفضل أداء له في ثلاثة أشهر منذ الربع الأخير من عام 2017.