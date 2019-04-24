بيتكوين ترتفع إلى مستوياتها في ستة أشهر

منشور 24 نيسان / أبريل 2019 - 05:29
صعدت بتكوين 3.1 بالمئة في أحدث سعر لها
صعدت بتكوين 3.1 بالمئة في أحدث سعر لها
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قفزت بتكوين اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر

قفزت بتكوين اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة.

وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5 بالئة في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.

وصعدت بتكوين 3.1 بالمئة في أحدث سعر لها. وزادت العملة أكثر من 35 بالمئة في ابريل نيسان، وتضمن ذلك قفزة 20 بالمئة أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة

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Via SyndiGate.info


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