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بيتكوين ترتفع بـ0.8% اليوم

منشور 19 حزيران / يونيو 2021 - 06:24
بيتكوين ترتفع بـ0.8% اليوم
تقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.5%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و869 دولار و 36 ألفا و449 دولار
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.8% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 35 ألفا و790 دولار في الساعة 10 صباحا في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.8% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 35 ألفا و790 دولار في الساعة 10 صباحا في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

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وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.5%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و869 دولار و 36 ألفا و449 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 45% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت عملة بيتكوين 10% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 23%حتى الآن هذا العام.

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Via SyndiGate.info


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