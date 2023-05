بيع أكثر من 50 مليون نسخة من لعبة The Witcher 3

أعلنت شركة النشر CD Projekt Red أن لعبة The Witcher 3: Wild Hunt قد تمكنت من بيع أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم، مما يجعلها واحدة من أنجح السلاسل في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

سلسلة The Witcher تحقق نجاحًا هائلاً مع بيع أكثر من 75 مليون وحدة

بالإضافة إلى ذلك، تم بيع أكثر من 75 مليون وحدة من السلسلة بشكل عام، والتي تشمل الأجزاء السابقة The Witcher و The Witcher 2: Assassins of Kings.

مع إصدار تحديث الجيل التالي الجديد للعبة، من المتوقع أن تزداد هذه الأرقام في السنوات القادمة. يقدم التحديث دعمًا لتقنية الرسومات بالإضاءة الحقيقية "راي تريسينج"، وتحسينات في أداء اللعبة على الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات التي تحسن تجربة اللاعبين.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الكبير، صرح بيوتر نيلوبوفيتش، المدير المالي لشركة CD Projekt Red، في مقطع فيديو يلخص نتائج الربع الأول المالية للشركة: "إن هذا يدل على قوة السلسلة بشكل هائل. وهذا يزيد من حماسنا لما يحمله المستقبل، ولمشاريعنا المقبلة في عالم The Witcher".

ثلاثية جديدة بانتظار هواة العاب الفيديو

وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على إطلاق ثلاثية جديدة تتبع قصة The Witcher خلال فترة ست سنوات، بعد إصدار الجزء الأول المعروف بالاسم المؤقت Witcher Polaris.

تم الكشف عن الجزء الأول من هذه الثلاثية في مارس من العام الماضي، وتم عرض صورة رئيسية تجمع بين الثلج والجليد.

الى ذلك، أكدت CD Projekt Red أنها ستتخلى عن محرك اللعبة الداخلي الخاص بها وتستخدم محرك Unreal Engine 5 في هذه الثلاثية الجديدة.