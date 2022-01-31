بيع أول شيفروليه كورفيت Z06 لعام 2023 بمبلغ خيالي.. وهذه قيمته

كشفت شركة شيفروليه للسيارات عبر حسابها الرسمي في تويتر عن بيع اول سيارة شيفروليه C8 كورفيت Z06، الرياضية الفخمة لعام2023 بمبلغ خيالي في مزاد علني.

بيع أول شيفروليه C8 كورفيت Z06 لعام 2023

وبحسب التغريدة التي نشرها حساب موقع شركة شيفروليه فإن السيارة بيعت بمبلغ خيالي وهو 3.6 مليون دولار في مزاد باريت جاكسون سكوتسديل الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وكشفت التغريدة أن جميع عائدات البيع سيتم التبرع بها إلى مؤسسة Operation Homefront وهي مؤسسة خيرية تدعم العائلات العسكرية، ويعتبر المبلغ الذي بيعت به السيارة ضخم جدًا حيث كان من المتوقع أن تبدأ بمبلغ أقل من 100000 دولار.

من هو المشتري؟

وبحسب التفاصيل بيعت السيارة التي تم إصدارها خصيصًا للذكرى الـ 70 لشركة السيارات، رجل الأعمال ريك هندريك، الذي سبق وأن اشترى أول سيارة C8 كورفيت مقابل مبلغ ضخم أيضًا وهو 3 ملايين دولار في عام 2020.

وكان هندريك قد حقق سابقًا رقمًا قياسيًا عند شرائه السيارة عام 2020 وهو أغلى سيارة خيرية تبرعت بها شركة ليكسرهذا الرقم القياسي اليوم بشراء الإصدار الجديد بمبلغ 3.6 ملايين دولار.

وفي تصريح له شكر المدير التنفيذي لشركة Operation Homefront العميد المتقاعد جون آي براي جونيور شركة شيفروليه ودار المزادات باريت جاكسون، لاختيارهم مؤسستهم الخيرية للاستفادة من هذا المزاد. وقال إن المبلغ الكبير الذي استفادت منه المؤسسة بعد بيع كورفيت Z06 سيقدم مساعدة كبيرة للمؤسسة والعائلات العسكرية من أجل التغلب على الصعاب.

وبحسب الأخبار المتداولة سيبدأ إنتاج سيارة كورفيت Z06 الجديدة هذا الصيف وسيصل سعرها إلى ما يقارب الـ 90 ألف دولار امريكي.

مواصفات وميزات شيفروليه كورفيت Z06 لعام 2023