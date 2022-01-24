نيسان فرونتير 2022: مواصفاتها الداخلية والخارجية.. وأبرز فئاتها

طرحت شركة نيسان العالمية للسيارات أحدث سياراتها في الأسواق العالمية وخاصة السعودية وهي سيارة نيسان فرونتير 2022 التي تتميز بعدد من المواصفات والميزات.
سعر سيارة نيسان فرونتير 2022 في السعودية
يمكن وصف سعر سيارة فرونتير الجديدة بـ المقبول في السعودية وذلك مقارنة مع اسعار السيارات الأخرى من مختلف ماركات السيارات الشهيرة.
وتبلغ قيمة السيارة في السعودية ما يقارب الـ 37.240 الف دولار امريكي اي ما يعادل الـ 139.700 ريال سعودي للفئة الأقل فيما يخص التجهيزات.
مميزات التصميم الخارجي لسيارة نيسان فرونتير 2022
- واجهة قوية
- شبكة ضخمة
- مصابيح LED أمامية
- ارتفاع مميز عن سطح الأرض
- جنط فولاذي بمقاس 16 بوصة
- إضاءة خلفية مميزة
- تصميم رياضي وقوي للرفارف الخلفية
- صندوق خلفي بطول 5 قدم
- مصابيح خلفية في الصندوق مثبتة في الجزء الخلفي من الكابينة
مميزات التصميم الداخلي لسيارة نيسان فرونتير 2022:
- تتميز عجلة القيادة بأنها شديدة التحمل حيث تعمل من اليوريثان
- كونسول عملي ومبسط
- مساحة تخزين جيدة تصل الى 4 لتر في الكونسول الوسطي، 5.7 لتر في جيب الباب الخلفي، 6.5 لتر في جيب الباب الأمامي.
- سجاد خلفي محسن
خصائص نيسان فرونتير 2022 التكنولوجية:
- شاشة تعمل باللمس بمقياس 9 بوصة
- شاشة لمساعدة السائق بمقياس 7 بوصة
- شاحن لاسلكي
- عدد 2 منفد USB
- 6 مكبرات صوت
خصائص نيسان فرونتير 2022 المتعلقة بالأمان:
- كاميرا خلفية
- أجهزة استشعار خلفية
- مكابح تعمل بشكل تلقائي في الحالات الطارئة
- تنبيه السائق عند مغادرة المسار
- ضوء عالي لوضوح الرؤية
- فرامل اتوماتيكية خلفية
- التحذير من الحركة الخلفية
- خاصية النقطة العمياء
فئات سيارة نيسان فرونتير الجديدة 2022:
نيسان فرونتير فئة S ومن أهم ميزاتها:
- بلوتوث.
- منفذ USB
- الفرش الداخلي من القماش
- الدخول بدون مفتاح
- إمكانية التشغيل من خلال زر
- كاميرا للرؤية الخلفية
- شاشة لمس بمقاس 7 بوصة
- ستريو من 4 مكبرات صوت.
نيسان فرونتير فئة SV ومن أهم ميزاتها:
- فرش داخلي من القماش.
- مرايا قابلة للتعديل بالكهرباء
- نافذة خلفية قابلة للانزلاق
- أجهزة استشعار خلفية
- التحكم التلقائي بالمناخ
- ميزة تدفئة المقاعد
نيسان فرونتير فئة Pro-4X ومن أهم ميزاتها:
- صدامات Bilstein حيث انها مخصصة للطرق الوعرة
- تحتوي على ألواح إنزلاق
- خاصية خطاف أمامي للسحب.
- مرايا جانبية.
- خاصية فتحة سقف
- يمكن تعديل المقاعد الأمامية وتدفئتها كهربائيا
- راديو
- نظام صوتي من 10 مكبرات
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