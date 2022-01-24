نيسان فرونتير 2022: مواصفاتها الداخلية والخارجية.. وأبرز فئاتها

طرحت شركة نيسان العالمية للسيارات أحدث سياراتها في الأسواق العالمية وخاصة السعودية وهي سيارة نيسان فرونتير 2022 التي تتميز بعدد من المواصفات والميزات.

سعر سيارة نيسان فرونتير 2022 في السعودية

يمكن وصف سعر سيارة فرونتير الجديدة بـ المقبول في السعودية وذلك مقارنة مع اسعار السيارات الأخرى من مختلف ماركات السيارات الشهيرة.

وتبلغ قيمة السيارة في السعودية ما يقارب الـ 37.240 الف دولار امريكي اي ما يعادل الـ 139.700 ريال سعودي للفئة الأقل فيما يخص التجهيزات.

مميزات التصميم الخارجي لسيارة نيسان فرونتير 2022

واجهة قوية

شبكة ضخمة

مصابيح LED أمامية

ارتفاع مميز عن سطح الأرض

جنط فولاذي بمقاس 16 بوصة

إضاءة خلفية مميزة

تصميم رياضي وقوي للرفارف الخلفية

صندوق خلفي بطول 5 قدم

مصابيح خلفية في الصندوق مثبتة في الجزء الخلفي من الكابينة

مميزات التصميم الداخلي لسيارة نيسان فرونتير 2022:

تتميز عجلة القيادة بأنها شديدة التحمل حيث تعمل من اليوريثان

كونسول عملي ومبسط

مساحة تخزين جيدة تصل الى 4 لتر في الكونسول الوسطي، 5.7 لتر في جيب الباب الخلفي، 6.5 لتر في جيب الباب الأمامي.

سجاد خلفي محسن

خصائص نيسان فرونتير 2022 التكنولوجية:

شاشة تعمل باللمس بمقياس 9 بوصة

شاشة لمساعدة السائق بمقياس 7 بوصة

شاحن لاسلكي

عدد 2 منفد USB

6 مكبرات صوت

خصائص نيسان فرونتير 2022 المتعلقة بالأمان:

كاميرا خلفية

أجهزة استشعار خلفية

مكابح تعمل بشكل تلقائي في الحالات الطارئة

تنبيه السائق عند مغادرة المسار

ضوء عالي لوضوح الرؤية

فرامل اتوماتيكية خلفية

التحذير من الحركة الخلفية

خاصية النقطة العمياء

فئات سيارة نيسان فرونتير الجديدة 2022:

نيسان فرونتير فئة S ومن أهم ميزاتها:

بلوتوث.

منفذ USB

الفرش الداخلي من القماش

الدخول بدون مفتاح

إمكانية التشغيل من خلال زر

كاميرا للرؤية الخلفية

شاشة لمس بمقاس 7 بوصة

ستريو من 4 مكبرات صوت.

نيسان فرونتير فئة SV ومن أهم ميزاتها:

فرش داخلي من القماش.

مرايا قابلة للتعديل بالكهرباء

نافذة خلفية قابلة للانزلاق

أجهزة استشعار خلفية

التحكم التلقائي بالمناخ

ميزة تدفئة المقاعد

نيسان فرونتير فئة Pro-4X ومن أهم ميزاتها: