بي إم دبليو تكشف عن M5 2021 بتحديثات وتقنيات جديدة

كشفت بي إم دبليو عن سيارتها عالية الأداء M5 بتحديثات منتصف العمر لموديل 2021.

تأتي بي إم دبليو M5 المحدثة بواجهة محسنة تشمل شبك أمامي معاد التصميم وصدامات ومشتتات هواء رياضية في الأمام والخلف مع مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد. وحصلت السيارة على 5 ألوان إضافية جديدة تشمل الأحمر Motegi Red Metallic الذي دشنته الشركة مع الكشف عن السيارة، والرمادي Hatch Grey، إلى جانب توفير جنوط 20 إنش جديدة مماثلة لشقيقتها M8.

في الداخل نجد أن M5 المحدثة قد حصلت على شاشة ترفيه أكبر من السابق بقياس 12.3 إنش مع دعم نظام أندرويد أوتو ونظام ملاحة محدث. كما حصلت السيارة على وحدة تحكم محدثة تضيف زرين جديدين لتسهيل التحكم بإعدادات السيارة ووضع M المخصص.

من حيث المحركات فقد حصلت M5 على محرك 4.4 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 592 حصان وعزم دوران 750 نيوتن-متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي وميزة الدفع الخلفي، وبمقدور السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية فقط في الفئة الأساسية من M5.

تزيد بي إم دبليو الأمور حماساً بتوفير فئة M5 Competition بقوة 617 حصان وعزم دوران 750 نيوتن-متر التي تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في توقيت مذهل في غضون 3.3 ثانية. وفي جميع الأحوال تأتي السيارة بسرعة قصوى محددة إلكترونياً تبلغ 250 كم/س أو 305 كم/س عند طلب رزمة M Driver الاختيارية.

يبدأ سعر بي إم دبليو M5 المحدثة من 120.900 يورو، وعند طلب M5 Competition فسوف يبدأ السعر من 129,900 يورو. وستبدأ الشركة في بيع سيارتها في موطنها الأم ألمانيا في أغسطس المقبل.