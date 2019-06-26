بي ام دبليو تعتزم الكشف عن الأجيال الجديدة من M3 و M4 في منتصف 2020

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نظام دفع العجلات, فسيكون بنظام دفع خلفي بشكل قياسي
أعلنت بي ام دبليو عن موعد كشفها عن فئاتها العالية الأداء من M3 و M4 والذي سيكون خلال منتصف عام 2020, كموديل لعام 2021.
حيث أعلنت الشركة بأن كلا السيارتين سيستخدمان نفس محرك الـ 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 473 حصان المستخدم في كل من X3 M و X4 M.
أما عن نظام دفع العجلات, فسيكون بنظام دفع خلفي بشكل قياسي. وستأتي كلا السيارتين أيضا بناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 7 سرعات.
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Via SyndiGate.info
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