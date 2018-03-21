صورة تشويقية: بي ام دبليو M2 Competition قادمة في أبريل المقبل

بي ام دبليو M2 Competition قادمة في أبريل المقبل

تختبر بي ام دبليو سيارتها M2 بقئة أقوى منذ مدة طويلة، والآن بعد أن انتهت الشركة البافارية من الكشف عن M3 CS و M4 CS، حان الوقت لتحصل صغيرتها M2 على الفئة الأقوى منها.

وفقاً لتقارير موثوقة من داخل بي ام دبليو، فإن الشركة تنوي الكشف عن M2 الفئة الأقوى في شهر أبريل المقبل، وما زال الاسم الرسمي لها غير معروفاً بين M2 Competition أم M2 CS، ولكن يرجح استخدام الأول نظراً لكون الفئة الأخرى لا تأتي إلا في نهاية عمر السيارة. وفقاً للصور التجسسية التي سبق وأن رأيناها لـ M2 Competition فإنها ستحمل صداماً أمامياً مختلفاً وكذلك بعد التعديلات البسيطة في الهيكل الخارجي.

من حيث الأداء، ستحمل M2 Competition محرك شقيقتها الأكبر M4 وهو محرك 6 سلندر ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تصل 450 حصان في M4، ولكن سيتم تخفيض قوته إلى 400 حصان تقريباً نظراً لحجم السيارة الصغير، ولوجود نسخة أقوى مستقبلاً قد تحمل اسم M2 CS.

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