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موعد إكسبو دبي المقترح من 1أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 11:07
قال منظمو إكسبو 2020 الاثنين الماضي إنهم يدعمون مقترحاً من جانب الدول المشاركة بتأجيل المعرض عاماً
إكسبو دبي 2020
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أعلن المكتب الدولي للمعارض أمس أن دولة الإمارات طلبت رسمياً تأجيل «إكسبو 2020 دبي» الذي كان مقرراً أن ينطلق في أكتوبر بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عبر العالم.

أعلن المكتب الدولي للمعارض أمس أن دولة الإمارات طلبت رسمياً تأجيل «إكسبو 2020 دبي» الذي كان مقرراً أن ينطلق في أكتوبر بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عبر العالم.

واقترحت الإمارات في خطاب إلى المكتب ومقره باريس، الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 كمواعيد جديدة لإقامة المعرض.

وأضاف المكتب الدولي في بيان أن قراراً نهائياً بشأن تغيير الموعد يستلزم موافقة أغلبية الثلثين للدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 170 دولة حين تجتمع يوم 21 أبريل الجاري عن بعد.

وقال منظمو إكسبو 2020 الاثنين الماضي إنهم يدعمون مقترحاً من جانب الدول المشاركة بتأجيل المعرض عاماً.

وقالت سوماتي راماناثان، مديرة تسويق الوجهات في إكسبو 2020 دبي في تصريحات لموقع شبكي بريطاني أمس، إن إكسبو وأكثر من 200 دولة مشاركة لا يزالون على ثباتهم في التزامهم الجماعي بتقديم معرض يليق بعصره وأوانه، والآن، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج البشرية إلى الاجتماع لتذكر ما يوحدها، ويبقى ذلك الطموح الجماعي لجميع المشاركين في هذا المعرض.

وأضافت حول التغييرات التي يمكن توقعها بعد التأجيل أنه عندما يحين الوقت المناسب، سيكون إكسبو احتفالاً بمرونة وتفاؤل العالم بشأن المستقبل، حيث تجمع جميع الدول معاً في أول الاحتفالات العالمية بعد فترة عصيبة.

وفيما يخص التذاكر التي تم شراؤها قبل 30 مارس قالت إن تلك التذاكر ستحتفظ بقيمتها الكاملة ولكن سيتم إعادة إصدارها للحفاظ على صلاحية تواريخ إكسبو الجديدة، وبمجرد تلقي قرار نهائي من المكتب الدولي للمعارض بشأن تأجيل المعرض، سيتم الاتصال بأصحاب التذاكر مباشرة وإشعارهم بالتحديثات الخاصة بالتذاكر التي يجب إعادة إصدارها، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من حضور المعرض خلال المواعيد الجديدة.

منظمو إكسبو 2020 دبي وأعضاء لجنة التسيير من الدول المشاركة يبحثون تأجيل الحدث عاما في ظل أثر كوفيد-19 على العالم
مشاركو إكسبو 2020 دبي متضامنون في مواجهة جائحة كوفيد-19

Via SyndiGate.info


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