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تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.5٪ في السنة المالية الحالية

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 10:42
الجنيه المصري
الجنيه المصري
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الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 5.6٪ في السنة المالية 2018-1919

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5٪ في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، و 5.8٪ في العام التالي، حيث تقترب القاهرة من نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

كانت التوقعات مماثلة لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين صدر قبل ثلاثة أشهر ولكن النمو المالي 2019/20 كان أقل من هدف الحكومة البالغ 6٪.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 5.6٪ في السنة المالية 2018-1919 ، وهو رقم أعلى قليلاً من 5.5٪ المتوقع في استطلاع أجرته رويترز في أبريل.

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Via SyndiGate.info


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