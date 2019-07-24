تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.5٪ في السنة المالية الحالية

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5٪ في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، و 5.8٪ في العام التالي، حيث تقترب القاهرة من نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

كانت التوقعات مماثلة لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين صدر قبل ثلاثة أشهر ولكن النمو المالي 2019/20 كان أقل من هدف الحكومة البالغ 6٪.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 5.6٪ في السنة المالية 2018-1919 ، وهو رقم أعلى قليلاً من 5.5٪ المتوقع في استطلاع أجرته رويترز في أبريل.