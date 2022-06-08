تبحث عن وظيفة في قطاع الكريبتو؟ إليك 5 مهارات تحتاجها

في حين أن تداعيات جائحة كورونا قد أثارت الشكوك في مستقبل سوق العمل في السنوات القادمة؛ فإن الطلب على وظائف والشواغر في قطاعي الكريبتو والبلوك تشين لم يتأثر أبداً.

كل يوم مع تطور التكنولوجيا، تتوسع الآفاق المهنية للكريبتو والبلوك تشين، مما يفتح عددًا من فرص العمل الجديدة. بينما نعتقد أن هذين القطاعين لن يختفي بريقهما في أي وقت قريب، فإن الخبرة في هذه المجالات سريعة الخطى ستستمر أن تصبح مهمة ومطلوبة.

أولاً، في أي مهنة في مجال العملات الرقمية، سواء كانت تقنية أو غير تقنية، من الضروري أن تكون متحفزاً ومتشجعاً وتسطيع العمل بشكل مستقل ولكن أيضًا تكون قادرًا على العمل كجزء من فريق ومواصلة التعلم عن هذا القطاع سريع التغير. سواء أكنت قد عثرت على وظيفة في قطاع الكريبتو أو ما زلت تبحث عن وظيفة، إليك 5 مهارات يجب أن تكون لديك للحصول على فرصة مثالية لك.

5 مهارات عليك تنميتها للعمل في مجال الكريبتو

1. فهم أساسيات التقنية والسوق

لكي نكون صريحين، فإن غالبية شركات الكريبتو والبلوك تشين غير مهتمة بشهادات جامعية. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن الحصول على شهادة، فإليك أفضل 10 جامعات لديها شهادات بهذا المجال. ولكن نظرًا لأنه قطاع تقني عمره عقد واحد فقط، فإن الشركات الرقمية تولي أهمية أكبر لمعرفتك بالقطاع والتقنيات الأساسية وفهمك للأسواق. بصريح العبارة، بينما يجد الكثيرون صعوبة في فهم سبب لما تساوي عملة ميمز انطلقت كمزحة بمليارات الدولارات، يجب عليك أنت أن تعرف السبب وتفهمه.

2. أحب قطاع الكريبتو وانخرط في المجتمع

الأمر كله يتعلق بفعل ما تحب وأن تحب ما تفعله. لا تستهين بقوة الحماس في عالم الكريبتو. أيضًا، تعد مجتمعات الكريبتو على وسائل التواصل الاجتماعية أقوى مما تتخيل. لذلك ننصحك بالبقاء متابعًا لتكون جزءًا من السوق وتعلم مصطلحاتها لأن معرفتها ستمكنك من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع مجتمعك وزملائك في العمل. خلاف ذلك، سوف تضيع. إن إظهار حبك وتفانيك وشغفك بالعملات الرقمية سيجعلك أكثر طلبًا للوظيفة وستكون الشركات حريصة على توظيفك

3. قدرات بارعة في حل المشكلات

إذا لم يكن قلبك ضعيف، فيمكننا القول بإنك تصلح لوظيفة في مثل هذا المجال. لكي تكون جزءًا من رواد التكنولوجية الجديدة التي تتسم بالمنافسة شرسة، فإن القدرة على حل المشكلات عند ظهورها هي من أهم المهارات التي عليك أن تمتلكها. نتيجة لذلك، يهتم أصحاب العمل فقط بالأفراد الذين يمتلكون القدرات اللازمة للتغلب على أي عقبات وقادرون على إكمال الوظيفة مهما تطلب الأمر. سيتعين عليك ابتكار طرق جديدة وأكثر فاعلية لحل التحديات. ستستفيد من قدرتك على التفكير خارج الصندوق والإبداع في ابتكار الحلول.



4. التواصل الفعال والمرونة

هذه مهارة مهمة للغاية، لأنه على الرغم من أنك ستعمل مع فريق صغير، فهناك احتمال قوي بأن تكون تعمل عن بُعد أو تعمل من المنزل مع أشخاص من بلدان ومناطق زمنية ولهجات مختلفة، الأمر الذي يمكن أن يجعل التعاون كفريق واحد أمرًا صعبًا. وزيادة على ذلك، قد تتطلب منك حياة العمل عن بُعد أن تكون متواجدًا خارج ساعات العمل العادية. كل هذا سيجعل مهارات الاتصال الفعال تخدمك جيدًا لكي لا تمضي يومك أمام الشاشات.

5. الاستعداد للتعلم

العمل على أحدث التقنيات مثل البولك تشين لا يشبه العمل في أي مهنة أخرى. في مثل هذا المجال سريع النمو، ستحتاج إلى أن تكون مستعدًا للتعرض لأفكار جديدة خارج نطاق ما تعرفه كل يوم وعلى استعداد لخوض المستحيل لتعلم المزيد. سيكون وضعك مثالي إذا كنت تشعر بالفضول بشكل طبيعي تجاه القطاع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تخاطر بالتخلف عن الركب، وستصبح مهاراتك الحالية قديمة مقارنة بالتغييرات السريعة. يعد الفهم الواسع لكل جانب من جوانب التكنولوجيا أمرًا ضروريًا لأداء واجباتك بكفاءة اعتمادًا على الوظيفة الذي تخطط لتوليها.

أيضًا، في حين أن الوظائف الأخرى قد لا تستلزم ذلك، ستحتاج إلى أن يكون لديك وعي قوي باللوائح القانونية لتنظيم القطاع ليس فقط في بلدك ولكن أيضًا في كل بلد تقدم فيه الشركة التي تنوي العمل لديها خدماتها فيه. سيتعين عليك أيضًا متابعتها لأنها قد تتغير، وهو ما يحدث بشكل متكرر حيث تغير الولايات القضائية المختلفة مواقفها وتشرعن قوانين جديدة.