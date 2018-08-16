في دبي... من بيع حلويات الكريم كراميل أصبحت مليونيرة

فلبينية وافدة في دبي حياة الأثرياء من خلال بيع حلويات الكريم كراميل

تعيش فلبينية وافدة في دبي حياة الأثرياء من خلال بيع حلويات الكريم كراميل، ولا شيء آخر.

ووفقاً لصحيفة خليج تايمز، فقد اختبرت برينسس سان دييغو ، 14 عملاً مختلفاً قبل أن تجد النجاح في بيع الحلويات، وقبل ذلك، حاولت بيع المشاوي وافتتحت مطعماً وحتى حاولت بيع الأدوات عبر الإنترنت، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدها، فقد فشلت هذه المشاريع.

وجاءت فكرة مشروعها الجديد عندما كانت في المطبخ بأحد الأيام، واختبرت خلطة حلويات غير معروفة، وكانت النتيجة غير متوقعة، بعد أن شاركة صورة الطبق عبر الإنترنت، قبل أن تبدأ بتلقي الاستفسارات حوله، وفي تلك اللحظة، قررت أن هذا سيكون مشروعها التجاري التالي.

وبدأت برينسس في بيع 25 صندوقًا فقط من الحلويات، ولكن بحلول نهاية عام 2016 كانت تكسب حوالي 1،300 درهمًا تقريبًا كل أسبوع. وبعد ذلك، اشتركت مع العديد من الموردين في الوصول إلى المزيد من العملاء، ونتج عن ذلك أرباحاً تصل إلى 2700 درهم ليس في الأسبوع، ولكن من كل مورّد تتعامل معه.

وحصلت على أول مليون لها من بيع حلوى بودنج الكراميل في العام الماضي. وقالت سان دييغو خلال حدث امتياز عقد في الفلبين “في العام الماضي، حصلت على أول مليون من أعمالي”. كما كشفت خلال هذا الحدث عن خططها لافتتاح مقهى خاص بها.

المصدر: سنيار

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