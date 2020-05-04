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تجارة أبوظبي الخارجية ترتفع إلى 37.1 مليار درهم خلال شهرين

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 09:00
تجارة أبوظبي الخارجية ترتفع إلى 37.1 مليار درهم خلال شهرين
إمارة أبوظبي
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بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 37.1 مليار درهم بنمو 3.6% مقارنة بـ 35.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 37.1 مليار درهم بنمو 3.6% مقارنة بـ 35.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

وزادت قيمة الصادرات 1.3% إلى 10 مليارات درهم خلال يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة مع 9.88 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019.

وارتفعت واردات الإمارة خلال يناير وفبراير 2020، إلى 19.25 مليار درهم بنمو 12.5%، مقارنة مع 17.11 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019.

وتجاوزت قيمة تجارة إعادة التصدير 7.81 مليار درهم، مقارنة مع 8.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019.

وتصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي بنحو 8.531 مليار درهم، تشكل 23% من إجمالي تجارة الإمارة.

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Via SyndiGate.info


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