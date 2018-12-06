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تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية ترتفع إلى 122 مليار درهم خلال 9 أشهر

تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية ترتفع إلى 122 مليار درهم خلال 9 أشهر
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