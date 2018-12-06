تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية ترتفع إلى 122 مليار درهم خلال 9 أشهر

122 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال 9 أشهر

نمت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 5.3% إلى 122.2 مليار درهم، مقابل 116.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.

وعزا التقرير نمو التجارة الخارجية غير السلعية للإمارة إلى الارتفاع الحاصل في قيمة كل من المعاد تصديره البالغة قيمته 18.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2018، مقابل 15.6 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنمو 17.8% ونمو الصادرات غير النفطية 15.3% إلى 18.3 مليار درهم، مقابل 15.9 مليار درهم، ونمو الواردات 1.1% إلى 85.5 مليار درهم، مقابل 84.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية في شهر سبتمبر من عام 2018 بنسبة 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عازياً ذلك النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات 61.2%، والمعاد تصديره بنسبة 26.8%، والواردات بنسبة 5.95% خلال نفس الفترة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة لصادرات إمارة أبوظبي تلتها الصين والهند، فيما تصدرت الكويت والسعودية والصين قائمة الدول المعاد التصدير إليها، بينما جاءت الولايات المتحدة والسعودية واليابان على الترتيب في صدارة قائمة أهم دول واردات أبوظبي السلعية غير النفطية.

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