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تجارة دبي الخارجية غير النفطية ترتفع بـ 10% في الربع الأول 2021

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 07:18
تجارة دبي الخارجية غير النفطية ترتفع بـ 10% في الربع الأول 2021
إمارة دبي
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سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من 2021 نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من 2020.

سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من 2021 نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من 2020.

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وبحسب تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر، فقد حققت تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة.

وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من العام 2021 بلغت نسبته 25% لتصل قيمتها الى 50.5 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20% ليصل وزنها إلى 5 مليون طن، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% لتصل إلى 204.8 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5% لتصل إلى 99 مليار درهم.

كلمات دالة:تجارة دبي الخارجية غير النفطية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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