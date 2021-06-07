دليلك الكامل للاستثمار العقاري في الإمارات

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المعروفة بنمط حياة يمتاز بالرفاهية والأمن والآمان، والاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي المستمر. لذلك تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات وخاصة الاستثمار في القطاع العقاري.

ومن أهم فرص الاستثمار التي توفرها الإمارات هو الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يتواجد في الدولة العديد من العقارات المميزة التي تضمن نسب ربح عالية لمستثمريها.

الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات

يعرف الاستثمار العقاري بشكل عام على أنه عملية تتمحور حول شراء العقارات السكنية أو التجارية وتسويقها وبيعها فيما بعد، وهومن الاستثمارات المجزية لتأمين مصدر دخل دائم وبناء ثروة كبيرة.

أما الاستثمار العقاري في الإمارات وخاصة في إمارة دبي، يصفه البعض أنه رحلة في طريق وعرة وذلك لصعوبة التنبؤ في متغيرات السوق.

على الرغم من ذلك، تحقق كل من إمارة دبي وأبوظبي في الوقت الحالي أفضل النجاحات والتقدمات في قطاع الاستثمار العقاري، نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية والتجارية بشكل عام بسبب جائحة كورونا،



بعض العوامل التي تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات:

تمتاز الإمارات بموافقتها لجميع المعايير العالمية في كل المناطق ليس في دبي فحسب.

توفر الدولة العديد من المرافق الخدمية والترفيهية الفاخرة التي تساعد على جذب الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مناخها الصيفي الحار الذي قد يناسب البعض.

تضم أهم معالم الجذب السياحي المعماري التي تصدرت أرقام مجموعة غينيس مثل برج خليفة، الذي يعتبر أطول برج في العالم. وأيضًا يوجد بها جزر اصطناعية فريدة من نوعها ومليئة بالعقارات السكنية، مثل نخلة جميرا.

تتميز الإمارات بأنها توفر للمستثمر متوسط عائد للعقارات مرتفع حيث يعود عليه بالكثير من الأموال.

توفر الإمارات بيئة استثمارية معفاة من ضريبة الدخل، وهذا يساعد في زيادة نسبة العرض والطلب.

إقامة الإمارات لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي تم تأجيله العام الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث التوقعات تشير إلى جذب العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري نتيجة المعرض.

يعيش في الإمارات جنسيات من مختلف أنحاء العالم، حيث تمتاز بموقع جغرافي مهم يجعلها بمثابة حلقة وصل مادية وثقافية بين مختلف القارات في العالم، مثل أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى وأفريقيا

ومن الأسباب التي تشجع على الاستثمار العقاري في الإمارات الحصول على إقامة، حيث يمكن للمستثمرين الآن إصدار إقامة 10 سنوات في الإمارات شريطة أن يكون له عدة استثمارات في الإمارات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم إماراتي. كما من المشترط ألا يقل الاستثمار في غير القطاع العقاري عن 60% من إجمالي الاستثمارات وأيضًا يجب الاحتفاظ بالعقارات المستثمرة لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ إصدار الإقامة، وأن يكون رأس مال المستثمرين مملوكاً بالكامل وليس قرضاً ويجب تقديم أدلة على هذا.

وبما أن دبي هي المدينة النابضة في الحياة في الإمارات حيث تحتضن أكثر من 3.1 مليون نسمة من أكثر من 200 جنسية من مختلف أرجاء العالم، هنا بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل شراء عقار فيها التي يمكن أن تؤثر على معدلات عائد الاستثمار:

الموقع

المرافق ووسائل الراحة المتاحة في العقار المختار، بما في ذلك توفر وسائل النقل والقرب من مؤسسات التعليم ومراكز رعاية الأطفال وما إلى ذلك.

المساحة

الجودة

حالة السوق وتوقيت الشراء

معدلات الفائدة

تكاليف الصيانة (مؤشر رسوم الخدمات والصيانة التابع لمؤسسة التنظيم العقاري)

الشركة العقارية المسؤولة عن بناء العقار المختار



كيف تنجح في الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات:

الإطلاع على أسعار العقارات ومقارنتها بأسعار العقارات في الفترة نفسها في السنوات السابقة، وذلك من أجل بناء فكرة متكاملة عن السوق العقاري.

دراسة المنطقة التي تريد الاستثمار فيها دراسة جيدة، وفهم نوع الاستثمار الذي تريده، حيث يتفرع الاستثمار العقاري، إلى الاستثمار في بيوت العطلات، أو الشقق الفندقية، وغيرها الكثير.

كن على إطلاع بشركات العقارات وأصحاب الخبرة في الإمارات وتواصل معهم، لأن الاستثمار العقاري بحاجة إلى المساعدة من أهل الخبرة وذوي الاختصاص.

عدم التسرع في اتخاذ القرار عند اختيار العقار المناسب. يجب عليك التأكد بأنه أفضل خيار للاستثمار مقارنة بالفرص الأخرى.

هل هذا الوقت الأفضل للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات؟

أشارت العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن معدلات الاستثمار العقاري في دولة الإمارات تسير بخطىً ثابتة نحو الازدهار.

ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن الإدارات المحلية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ، فقد حقق سوق العقارات في الإمارات المعنية 59.2 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

تُعزى هذه الأرقام الكبيرة إلى زيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية والنمو الذي حققه قطاعا التجارة والسياحة في البلاد بعد تفشي COVID19.

و بفضل إطلاق اللقاحات على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة، يظهر اقتصاد الدولة بوضوح علامات الانتعاش التي يتم تتبعها في استقرار السوق والنمو الذي تحقق في سوق العقارات.

و تشجع مثل هذه التقارير الآن المستثمرين على توجيه خططهم المستقبلية إلى قطاع العقارات، والتي تشهد دفعة هائلة، خاصة عند مقارنتها بأرقام العام الماضي.



وأيضًا كان للنساء نصيباً في الاستثمار العقاري، حيث كشفت دائرة الأراضي والأملاك عن وصول القيمة الإجمالية لاستثمارات النساء في السوق العقاري بدبي إلى 9.75 مليارات درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

والآن بعد معرفتك للمعلومات المذكورة أعلاه، هل من الممكن أن تفكر في الاستثمار في سوق العقارات الإماراتي هذه الأيام؟