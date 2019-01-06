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تحت ضغط تغريدات ترامب... السعودية تخفّض إنتاج النفط ليصل إلى 10.2 ملايين برميل يوميا في يناير

تحت ضغط تغريدات ترامب... السعودية تخفّض إنتاج النفط ليصل إلى 10.2 ملايين برميل يوميا في يناير
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