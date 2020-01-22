تحديث جديد من آبل يثير غضب مستخدمي AirPods Pro

حالة من الغضب انتابت مستخدمي أحدث إصدار من سماعات آبل اللاسلكية AirPods Pro، بعد تنزيلهم لأخر تحديث طرحته الشركة لاحقًا وتسبب فى فقدان السماعة لأهم ميزة فيها وهى Noise Cancellation.

وقد اشتكى أصحاب AirPods Pro من عدم عمل ميزة Noise Cancellation الشهيرة، التى تعزل الضوضاء الخارجية وتستبدلها بصوت أخر، حيث هي الخاصية الهامة التى جذبتهم لشراء هذه السماعة.

وتسبب التحديث الأخير في تعطل عمل الميزة عشوائيًا عند تفعيلها، فقرر المستخدمون الشكوى من ذلك ، لمطالية آبل بحل مشكلة التحديث الأخير، وإعادة تفعيل الخاصية الهامة من جديد.

جاءت AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم في ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتي تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.

وتعتمد سماعة AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة في الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة لتوفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.

وبالنسبة للتحكم في مستوى الصوت يتم ذلك عن طريق آيفون أو آيباد أو من خلال ساعة Apple Watch، وذلك عبر الضغط على أيقونة AirPlay وقت تشغيل الموسيقى.

وتدعم AirPods Pro الشحن اللاسلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللاسلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.

وبدأت سماعة AirPods Pro تتوافر فى الأسواق بدءًا من 30 أكتوبر 2019، بسعر 249 دولارا أمريكيا باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ويمكنك وضع نقش معين عليها اذا قمت بالشراء عبر المتجر الإلكتروني .

ولكن لن تدعم كل هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2، وأجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2، والساعة التي تعمل بنظام watchOS 6.1.