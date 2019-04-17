تحديث IOS القادم يدعم الوضع المظلم

وفقًا لتقرير جديد من 9to5Mac، سيتضمن تحديث iOS 13 الرئيسي التالي “الوضع المظلم” لنظام التشغيل بالكامل، بالإضافة إلى الإيماءات الجديدة والتحسينات في تعدد المهام.

ووفقا لذات المصدر، سيكون الوضع المظلم متاحًا من أي تطبيق ويمكن تمكينه من قائمة الإعدادات. وستتضمن هذه الميزة أيضًا خيار التباين العالي مثل الخيار الذي يمكننا رؤيته في نظام التشغيل macOS.

إذا كنت من مستخدمي آيفون وتميل إلى استخدام هاتفك في الليل، فإن الوضع المظلم سيمنع السطوع العالي لشاشة الهاتف من التأثير عليك.

ميزة أخرى جديدة ستجلب إلى iOS 13 هي دعم تعدد المهام لجهاز iPad، والذي سيتيح للتطبيقات فتح العديد من النوافذ في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن كل هذه التغييرات لا تزال شائعات حتى الآن، ولا شيء مؤكد حتى مؤتمر المطورين، في 3 يونيو حيث يعرض تحديثات iOS و macOS الجديدة.

المزيد:

آبل تطور أنظمة الواقع الافتراضي فما مصير "الآيفون"؟!

«أبل» تعاني لاستعادة مجدها القديم

مبيعات شركة أبل في السوق الصيني تتراجع خلال الربع الأخير

