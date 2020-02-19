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تحذير من «أبل» يهبط بالأسهم العالمية

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 08:49
انخفضت الأسهم الأوروبية بفعل تحذير«أبل»، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %
شركة آبل
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نال تحذير من شركة أبل بشأن تراجع متوقع للإيرادات من قطاع التكنولوجيا بسبب «كورونا»، من أسواق الأسهم العالمية

نال تحذير من شركة أبل بشأن تراجع متوقع للإيرادات من قطاع التكنولوجيا بسبب «كورونا»، من أسواق الأسهم العالمية، مؤججاً المخاوف حيال تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين على سلاسل الإمداد العالمية، وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، حيث تراجع مؤشر داو جونز 115.30 نقطة، أو 0.39 % إلى 29282.78 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد أند بور 11.2 نقطة، أو 0.33 %، إلى 3369.04 نقطة، وهبط ناسداك 52.14 نقطة، أو 0.54 %، إلى 9679.04 نقطة.

كما انخفضت الأسهم الأوروبية بفعل تحذير«أبل»، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %.

ونزل مؤشر نيكاي 1.4 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين، في حين هبط توبكس 1.3 %.

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Via SyndiGate.info


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