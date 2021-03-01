تحويلات الأجانب في السعودية تنمو بـ11.7 % في يناير

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 11.7 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 12.1 مليار ريال "3.2 مليار دولار"، مقارنة بـ10.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2020، لترتفع بنحو 1.26 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإنه رغم نمو تحويلات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على أساس سنوي، إلا أن التحويلات شهدت تراجعا مقارنة بالشهر السابق له بنحو 10 في المائة حيث بلغت 13.4 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وبحسب الرصد، فإن تحويلات الأجانب تواصل الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، على أساس سنوي، لكن معدلات النمو في تباطؤ واضح مقارنة بالشهور السابقة، حيث تعد الزيادة في كانون الثاني (يناير) البالغة 11.7 في المائة الأدنى منذ آذار (مارس) 2020.

ونمت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي بنحو 19.2 في المائة، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية، حيث تراجعت عام 2019 بنحو 8 في المائة وهو أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت عام 2018 بنحو 3.7 في المائة، ونحو 6.7 في المائة عام 2017، وكذلك 3.16 في المائة عام 2016.

إلى ذلك، فقد نمت تحويلات السعوديين إلى الخارج في كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 9.4 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد انخفاضها ستة أشهر، لتبلغ 4.27 مليار ريال مقارنة بنحو 3.9 مليار ريال للفترة المماثلة.

أما على أساس شهري، فقد انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنحو 10.8 في المائة، أو ما يعادل نحو 520 مليون ريال، حيث بلغت تحويلاتهم في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2020 نحو 4.79 مليار ريال تقريبا.

وكانت تحويلات السعوديين إلى الخارج تراجعت في عام 2020 بنحو 16.4 في المائة لتواصل انخفاضها للعام الثالث على التوالي.