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تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 13.6% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:17
زادت التحويلات 32.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بقيمة 576.5 مليون دولار
ارتفعت في سبتمبر أيلول 33.2 بالمئة على أساس شهري بما يعادل 581.2 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار
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تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 بقيمة 803.6 مليون دولار لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن التحويلات ارتفعت في سبتمبر أيلول 33.2 بالمئة على أساس شهري بما يعادل 581.2 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس آب الماضي.

كما زادت التحويلات 32.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بقيمة 576.5 مليون دولار، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.

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Via SyndiGate.info


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