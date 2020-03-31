تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين تخطت الـ 56 مليار دولار

أعلنت مصلحة الضرائب الصينية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم في البلاد تخطت 402 مليار يوان (حوالي 56.8 مليار دولار أميركي) خلال أول شهرين من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج داو شو، المسؤول بالمصلحة، القول في مؤتمر صحفي، إن من بين إجمالي هذا المبلغ، ساهمت تدابير الضرائب والرسوم التفضيلية التي تم الكشف عنها لدعم الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته ودفع التنمية الاقتصادية بـ 158.9 مليار يوان.

أما الـ 243.8 مليار يوان المتبقية من الضرائب والرسوم، فتم تخفيضها تطبيقاً لسياسات أوسع نطاقاً لخفض الضرائب والرسوم تم إعلانها العام الماضي.

وأوضح وانج أنه من المتوقع أن تزيد قيمة الضرائب والرسوم التي يتم تخفيضها لاحقاً، حيث يجري بدءاً من مارس الجاري تطبيق حزم جديدة من السياسات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والأعمال الحرة.