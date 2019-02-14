كم يبلغ معدل تدفق الشركات الأجنبية إلى دبي؟!

إمارة دبي

ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في دبي إلى 1،985 فرعاً، في حين بلغ عدد فروع شركات دول مجلس التعاون الخليجي 833 فرعاً، وفقاً لإدارة التنمية الاقتصادية (DED).

ويظهر التقرير الصادر عن قطاع تسجيل الأعمال التجارية والترخيص (BRL) أن الشركات البريطانية احتلت المرتبة الأولى، حيث شكلت 28.6 في المائة من إجمالي فروع الشركات الأجنبية، تليها الشركات الهندية بنسبة 13.9 في المائة، والشركات الأمريكية بنسبة 12.2 في المائة.

ومن حيث الفروع لشركات دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الشركات الكويتية المرتبة الأولى بنسبة 63.3 في المائة من إجمالي فروع الشركات الخليجية، تليها الشركات السعودية بنسبة 23.3 في المائة، وشركات البحرين بنسبة 19.1 في المائة، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال وليد عبد المالك رئيس قسم تسجيل الأعمال في BRL.: “تعكس هذه الأرقام جاذبية الإمارة على المستوى العالمي والإقليمي، لأنها توفر بيئة ملائمة للأعمال مدعومة بنظام حديث ومتكامل يوفر الوقت والجهد لمجتمع الأعمال”.

كما سلط التقرير الضوء على توزيع الأنشطة الاقتصادية مع تصنيف مكتب التمثيل أولاً متبوعًا بالدراسات الإدارية والاستشارات الهندسية المعمارية، وخدمات هندسة البناء والاستشارات والدراسات التسويقية.

ومن حيث توزيع الأنشطة الاقتصادية بين فروع الشركات الخليجية، جاءت المطاعم أولاً تليها العطور ومستحضرات التجميل والأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية والساعات.

اقرأ أيضًا:

الإمارات توافق على تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%



دبي تسجل نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي بنسبة 26% خلال النصف الأول