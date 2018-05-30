أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب في ظل قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل قوة الدولار التي أثرت سلباً على السوق، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1296 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 1295.40 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسي، قرب أعلى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.28 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.45 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 977.31 دولار للأوقية.

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