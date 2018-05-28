تراجعت أسعار النفط لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، في الوقت الذي تقول فيه السعودية وروسيا إنهما قد تزيدان الإمدادات في حين لا تظهر أي مؤشرات على انحسار نمو الإنتاج الأميركي.

وبحلول الساعة 04.52 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.09 دولاراً للبرميل بانخفاض 1.35 دولار أو ما يعادل 1.8% بالمقارنة مع الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.22 دولاراً للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5%.وانخفض العقدان 6.4% و9.1% على الترتيب من مستوى الذروة الذي لامساه في وقت سابق من الشهر الجاري.



وفي الصين، تراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام 4.8% إلى 457.7 يوان (71.64 دولاراً) للبرميل.



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر المنتجين وغير العضو في المنظمة في كبح الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات عند ما يقل عن 30 دولاراً للبرميل.



وارتفعت الأسعار منذ بدأت التخفيضات في العام الماضي، ليتجاوز برنت 80 دولاراً للبرميل في وقت سابق من مايو/ أيار، مما أثار مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يعوق النمو الاقتصادي ويذكي التضخم.



وبهدف تعويض النقص المحتمل في الإمدادات، قالت السعودية أكبر منتج في أوبك وكذلك روسيا أكبر منتج في العالم يوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل.



وأوردت وكالة "بلومبيرغ" أمس الأحد أن هناك تحولات واضحة في السياسة النفطية السعودية الروسية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذه التحوّلات لا تزال ثنائية ولا يمكن تعميمها على الدول الأعضاء في "أوبك" حتى الساعة.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك" ودول منتجة من خارجها، في فيينا، بتاريخ 23 يونيو/ حزيران المقبل، بعد يوم واحد من محادثات سيجريها وزراء المنظمة.

في الوقت ذاته لا يظهر الإنتاج المتزايد للنفط الخام الأميركي أي مؤشرات على التراجع في الوقت الذي واصلت فيه شركات الحفر الأميركية توسعة أعمال البحث عن حقول نفطية جديدة لاستغلالها. وبهدف تعويض النقص المحتمل في الإمدادات، قالت السعودية أكبر منتج في أوبك وكذلك روسيا أكبر منتج في العالم يوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل.وأوردت وكالة "بلومبيرغ" أمس الأحد أن هناك تحولات واضحة في السياسة النفطية السعودية الروسية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذه التحوّلات لا تزال ثنائية ولا يمكن تعميمها على الدول الأعضاء في "أوبك" حتى الساعة.في الوقت ذاته لا يظهر الإنتاج المتزايد للنفط الخام الأميركي أي مؤشرات على التراجع في الوقت الذي واصلت فيه شركات الحفر الأميركية توسعة أعمال البحث عن حقول نفطية جديدة لاستغلالها.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية 15 منصة حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 25 مايو/ أيار ليصل عدد الحفارات إلى 859، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في مؤشر قوي على أن إنتاج الخام الأميركي سيواصل النمو.

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