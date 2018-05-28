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تراجعت أسعار النفط لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته الأسبوع الماضي
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