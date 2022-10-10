تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع الاثنين 10 أكتوبر، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأميركية التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى1686.55 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر الجاري.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1695.70 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة 7 أكتوبر. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

الذهب ووظائف أميركا

أظهرت بيانات الجمعة 10 أكتوبر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر أيلول، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الفدرالي الأميركي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأونصة منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس آذار، وسط تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وقال وانج تاو المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأونصة، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 19.73 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2179.49 دولار.