تراجع أسهم أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم

تباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء 11 أكتوبر، في حين انخفض مؤشر تايوان القياسي بأكثر من 4% عند عودته إلى التداول بعد عطلة، حيث كان المستثمرون يزنون تأثير القواعد الأميركية الجديدة على شركة TSMC لصناعة الرقائق.

تراجعت أسهم شركة TSMC لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ، بـ 7.1% عند عودتها إلى التداول بعد عطلة أمس.

هذا ويتفاعل السهم مع أخبار ضوابط التبادل التجاري الأميركية على التكنولوجيا المتطورة التي تهدف إلى الحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في المعدات العسكرية.

أسواق آسيا

واستأنفت أسواق اليابان وكوريا الجنوبية التداول بعد عطلة يوم الاثنين. وهبط مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.6% وتوبيكس 1.9%.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع المؤشر كوسبي 2.35% وكوزداك 4.3%.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.56% ومؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.96%.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنحو 2%.

وكتب محللو ANZ Research في مذكرة يوم الثلاثاء: "تستمر الأسهم في البيع حيث أن تأثير السياسة النقدية المتشددة يخيف المستثمرين".