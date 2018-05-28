تراجع الأسهم السعودية لتكسر حاجز 8000 نقطة بأدنى سيولة منذ 9 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي.

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتكسر حاجز 8000 نقطة بأدنى سيولة منذ تسعة أشهر تقريبا لتغلق عند 7972 نقطة فاقدة 65 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وبلغت السيولة ملياري ريال وهي الأدنى منذ مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي حين سجلت 1.7 مليار ريال. وفقد حاجز 8000 نقطة والتداول دون متوسط 21 يوما و50 يوما سيعرض السوق لضغوط بيعية خاصة في ظل ضعف السيولة.

السوق لم تجد محفزات كافية لدفعها للأعلى خاصة مع تراجع أسعار النفط، والضغوط الحالية التي تتعرض لها السوق قادمة من القطاع المصرفي بقيادة "الراجحي" ومعظم قطاعات السوق، ما يظهر تراجع شهية المخاطرة لدى معظم المتعاملين تجاه معظم القطاعات. والتراجع الحالي سيحسن من العوامل الأساسية للسوق والفنية، ما يجعلها أكثر جاذبية بعد انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. مستويات الدعم عند منطقة 7969-7942 بينما المقاومة عند 8030 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8037 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8044 نقطة رابحا 0.08 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7966 نقطة فاقدا 0.89 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7972 نقطة فاقدا 65 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وتراجعت السيولة 35 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى ملياري ريال، بمعدل 32 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 40 مليون سهم متداول لتصل إلى 101 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 28 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 64.7 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.07 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 674 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بتداولات 449 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 367 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 8.82 ريال، يليه "اتحاد اتصالات" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 20.66 ريال، وحل ثالثا "أسمنت نجران" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 9.49 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.18 ريال، يليه "عناية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 19.72 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 305 ملايين ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 284 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 141 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.

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