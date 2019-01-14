التضخم في قطر يتراجع خلال ديسمبر بـ 0.29% على أساس سنوي
التضخم في قطر يتراجع خلال ديسمبر بـ 0.29% على أساس سنوي
تراجع مؤشر أسعار المستهلك "معدل التضخم" في قطر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.29% على أساس سنوي مسجلاً 108.62 نقطة.
وأوضح تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء في قطر تراجع أسعار 5 مجموعات رئيسية على رأسها الاتصالات، الملابس، الغذاء، المشروبات، السكن، الماء، الكهرباء، الغاز، والترفيه، مقابل ارتفاع مجموعات التعليم، الصحة، المطاعم، الفنادق، والسلع .
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