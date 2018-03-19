تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من 2017-2018

أن عجز الموازنة بلغ 4.4 بالمئة في النصف الأول من 2017-2018 في يناير كانون الثاني.

قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الاثنين في بيان إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.2 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع خمسة بالمئة قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي آخر يونيو حزيران من العام التالي.

وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير كانون الثاني أن عجز الموازنة بلغ 4.4 بالمئة في النصف الأول من 2017-2018.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5 بالمئة في السنة المالية السابقة. وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 9.6-9.8 بالمئة. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

اقرأ أيضاً:

مصر تضع موازنة توسعية لسنة 2017-2018

مصر تحدد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة 2018-2019

موازنة الأردن 2018... انخفاض العجز إلى 2.8%