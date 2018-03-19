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تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من 2017-2018

تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من 2017-2018
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