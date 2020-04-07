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ترامب: أوبك لم تضغط على أميركا لخفض إنتاج النفط

منشور 07 نيسان / أبريل 2020 - 08:24
تراجع الطلب العالمي على النفط 30 بالمئة تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد. لكنه قال إن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال.

وأضاف ترامب "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".

هذا وتراجع الطلب العالمي على النفط 30 بالمئة تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا إذ تتسبب الجائحة في تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي في وقت أغرقت فيه السعودية وروسيا الأسواق بإمدادات إضافية.

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Via SyndiGate.info


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