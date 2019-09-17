ترامب: الإدارة توصلت إلى اتفاق تجاري أولي مع اليابان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته توصلت إلى اتفاق تجاري أولي يتعلق بحواجز الرسوم الجمركية مع اليابان، معرباً عن رغبته في "إبرام اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك في بيان من البيت الأبيض إلى الكونجرس يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب: "سأبرم أيضاً اتفاقاً تنفيذياً مع اليابان بخصوص التجارة الرقمية".

وتابع ترامب: "تتطلع إدارتي إلى مواصلة التعاون مع الكونجرس حول مفاوضات أخرى مع اليابان لتحقيق اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى تجارة متبادلة أكثر عدلاً بين الولايات المتحدة واليابان".