ترامب: الإغلاق قد يقلص قريباً رغم تفاقم تفشي كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما الأسبوع المقبل حتى على الرغم من انتشار فيروس كورونا شديد العدوى بشكل سريع واستعداد المستشفيات لموجة من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أميركا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري، و"لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة".

هذا وأصدر ترامب إرشادات قبل أسبوع بأنه يستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوما بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري. وفي نفس الوقت توقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

ولكن مع مشاهدته لفقد كثيرين وظائفهم ولهبوط حاد في أسواق الأسهم ومواجهته معركة صعبة لإعادة انتخابه أبدى ترامب قلقه لمساعدين وحلفاء خلال أحاديث خاصة من تأثير القيود على صحة الاقتصاد على المدى البعيد.

وقال ترامب للصحفيين إن من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبيا من الإصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين في حين يستمر العمل بشأن المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك. وأضاف ترامب " لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله".

وأشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي الكبير لترامب إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة وقال "الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة". وقال إن البيت الأبيض سيناقش "عددا من الأمور".

هذا وتزايدت حالات الإصابة بكورونا أكثر من 15 مرة منذ الإرشادات التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو يوم الأحد إن مستشفيات نيويورك على بعد أيام من مواجهة أزمة. وأضاف" إذا لم نحصل على عدد أكبر من أجهزة التنفس الصناعي خلال الأيام العشرة المقبلة سيموت أناس ما كان يجب أن يموتوا".